Ночью российские ПВО перехватили 40 украинских беспилотников

Этой ночью российские ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Большую часть беспилотников (17) сбили над Белгородской областью, 12 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и по три - над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.
Российским силам ПВО также удалось перехватить по два вражеских дрона над территориями Тамбовской области и Республики Крым. Один беспилотник сбили над Курской областью.
Прошлой ночью над Россией сбили 103 украинских БПЛА.
Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.
