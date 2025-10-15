МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин проведет совещание с правительством по дорожному строительству

С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.
Екатерина Пономарева 2025-10-15 06:33:31
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с членами правительства. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Главной темой собрания будет дорожное строительство. А также политики постараются решить ряд текущих вопросов. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин выступит на совещании с докладом.

Днем ранее президент России провел три аудиовстречи со своими коллегами из Центральной Азии. Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

#Путин #строительство #правительство #встреча
