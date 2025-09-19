Судьба «летающей лодки»: поисковики изучили упавший в 1944-м PBN-1 Nomad

Спустя 80 лет звучит заупокойная лития. Церемония - дань памяти погибшему экипажу «Каталины». Машину называли «летающей лодкой». Это самый массовый в мире гидросамолет. Найденный борт - модификация PBN-1 Nomad («Кочевник»). Катастрофа 29 октября 1944 года унесла жизни шести членов экипажа.

Этот авиаинцидент вошел в историю не только как трагедия, но и как чудо. Бортмеханик Михаил Федоровых - единственный, кому удалось выжить. По суровой тундре он прошел 180 километров.

«Он шел больше двух недель, практически повторив подвиг Маресьева. Он вышел в Коткино. У него были обгоревшие рукава тулупа, и в итоге, пока он шел, он обморозил руки», - говорит руководитель поисковой экспедиции «Крылья Победы. Северный Тиман» Андрей Николаев.

Однако дальнейшая судьба авиатора осталась загадкой, растворившись в архивах Черноморского флота.

«Прошло много лет, 81 год прошел с момента их гибели, и вот сейчас все-таки воздается должное», - говорит участник поисковой экспедиции «Крылья Победы. Северный Тиман» Сергей Козлов.

Место падения - почти 200 километров к западу от Нарьян-Мара. Борт возвращался с боевого задания в Архангельск. В густом тумане пилот не рассчитал расстояние до земли, совершил вынужденную посадку, но столкновение с валуном сделало ее для амфибии фатальной.

«Летая здесь, в округе, точно знаю, что здесь, над кряжем, погодные условия не всегда такие хорошие, как сегодня. Очень часто здесь туманы, низкая облачность закрывает поверхность. И особенно сложно бывает летать, когда лежит снег», - говорит заместитель генерального директора АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Александр Король.

Тиманская тундра - край труднодоступный, с суровым климатом. В непростых условиях пришлось работать членам экспедиции Русского географического общества. Опытные поисковики и краеведы отправились в тундру, чтобы найти останки экипажа и собрать артефакты на месте катастрофы.

«Микрофон нашел, который в кабине у пилотов, громкоговоритель. Вот это, наверное, самое ценное», - говорит участник поисковой экспедиции «Крылья Победы. Северный Тиман» Вячеслав Артеев.

Вечная мерзлота более 80 лет берегла машину. Ее состояние приятно удивило поисковиков. Все артефакты передадут для изучения и экспозиции в местный музей. А память экипажа на месте увековечили памятным знаком.