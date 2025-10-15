МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вильфанд рассказал, что погода в РФ переходит в зимний режим

По словам главы Гидрометцентра, сейчас в России уже нет регионов, где можно было бы согреться. Даже в Крыму и Краснодарском крае послеполуденная температура упала до 16-18 градусов.
Сергей Дьячкин 2025-10-15 04:06:16
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Погода в России переходит в зимний режим, комфортной температуры не стоит ждать даже в южных регионах. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно», - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, в послеполуденные часы. Такая погода, по словам главы Гидрометцентра, и в Краснодарском крае, и в Крыму.

Вильфанд пояснил, что Приморский край оставался единственным регионом страны, где до сих пор было 15-18 градусов тепла. Однако и там стоит ждать значительного понижения температуры в самые ближайшие дни.

«Наступает тот период, который называется очень красиво - предзимье», - рассказал глава Гидрометцентра.

Вильфанд объяснил, что период предзимья существует традиционно с середины октября и до 15-20 декабря. Это, по его словам, как бы «подготовка к зимней циркуляции», к зимнему режиму.

Ранее своим прогнозом поделился со «Звездой» синоптик Евгений Тишковец. По его мнению зима будет более похожей на себя, но немного запозднится. Эксперт считает, что она будет более снежной, чем прошлая. В декабре зима не встанет «резко на рельсы». Ожидается, что в это время будет чередование холода и оттепелей.

#Погода #зима #прогноз #гидрометцентр рф #похолодание #Роман Вильфанд #синоптики #осень #предзимье
