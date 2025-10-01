МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эльбрус или Дербент: в ЦБ РФ объяснили, как пройдет голосование по новой купюре

В списке символов - гора Эльбрус, Машук, деловой центр «Грозный-сити», башенный комплекс в Ингушетии и Дербентская крепость.
Юлия Семина Екатерина Пономарева 2025-10-01 06:02:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пятисотрублевая купюра с изображением памятника Петру Первому в Архангельске постепенно уходит в прошлое.  Ее место займет новая банкнота - посвященная Северному Кавказу. 

«Обновление банкнот это не прихоть ЦБ, банкноты должны проходить модернизацию, через определенный промежуток времени, не только для того чтобы они выглядели современно, но и чтобы не снижался их уровень защиты от подделок», - объяснила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиулина.

Если защита купюр - всецело дело специалистов, то облик в Центробанке хотят обсуждать с обществом. В списке символов - гора Эльбрус, Машук, деловой центр «Грозный-сити», башенный комплекс в Ингушетии, ну и конечно Дербентская крепость в РБ Дагестан. Именно из таких образов жителям предстоит выбрать, как будет выглядеть новая пятисотрублевая купюра.

Экспертные группы Северо-Кавказского округа предложили десятки знаковых мест. В итоге отобрали шесть символов Пятигорска и шестнадцать объектов всего Северо-Кавказского округа. В это число входит и, например, знаменитая на весь мир Лермонтовская галерея.

«А визитная карточка рубля - банкноты, не смотря на развитие безналичных, цифровые расчеты. Поэтому мы очень ответственно относимся к отбору символом, без вашей помощи здесь не обойтись», - добавила Набиулина.

Мнения экспертов разделились. Большинство считает: на купюре должно быть место истории - достопримечательности, которые узнают в любом уголке страны. Другие настаивают: вместе с прошлым нужно показывать и современные достижения Кавказа - его города и культурные центры.

Уже обновлено несколько купюр. Например, пятитысячная сейчас в обороте и посвящена Уралу. На лицевой стороне - стела «Европа-Азия», на оборотной - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.  На очереди - купюра в тысячу рублей с символами Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Ее дизайн уже одобрен. Обновленную банкноту представят до конца года. Теперь настала очередь и пятисотрублевки. Окончательное слово - за жителями страны. Следить за ходом голосования можно будет в реальном времени на сайте Банка России. Окончательный вариант планируют показать во втором полугодии 2026 года, а введут в обращение до 2028 года.

#ЦБ #купюра #банкнота
