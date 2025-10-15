МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол РФ в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

14 октября Чарли Кирку могло бы исполнится тридцать два года. К его дню рождения было приурочено посмертное награждение активиста Президентской медалью свободы.
Сергей Дьячкин 2025-10-15 03:09:12
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка его соратнице Анне Паулине Луне, конгрессвумен от республиканской партии. Об этом в дипмиссии рассказали РИА Новости.

«Посол России выразил соболезнования Паулине Луне в связи с жестоким убийством ее соратника, видного общественного деятеля Чарли Кирка», - рассказали в посольстве.

В дипмиссии добавили, что 14 октября отмечалось день рождения Кирка. К нему было приурочено посмертное награждение активиста Президентской медалью свободы.

Дарчиев во вторник передал конгрессвумен документы по делу об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди. Этот 350-страничный массив документов уже был объектом внимания со стороны американского Конгресса. Первые попытки получить доступ к нему предпринимались США еще в девяностые годы. 

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснял, что Чарли Кирк был одним из самых пророссийски-настроенных консервативных лидеров мнений в США. По его мнению, застреленный 10 сентября активист всегда выступал за налаживание конструктивных отношений с Россией, а также резко осуждал поставки оружия Украине.

#конгресс США #посол рф в сша #соболезнования #посольство рф в сша #Александр Дарчиев #Чарли Кирк #анна паулина луна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 