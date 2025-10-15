Посол РФ в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка его соратнице Анне Паулине Луне, конгрессвумен от республиканской партии. Об этом в дипмиссии рассказали РИА Новости.

«Посол России выразил соболезнования Паулине Луне в связи с жестоким убийством ее соратника, видного общественного деятеля Чарли Кирка», - рассказали в посольстве.

В дипмиссии добавили, что 14 октября отмечалось день рождения Кирка. К нему было приурочено посмертное награждение активиста Президентской медалью свободы.

Дарчиев во вторник передал конгрессвумен документы по делу об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди. Этот 350-страничный массив документов уже был объектом внимания со стороны американского Конгресса. Первые попытки получить доступ к нему предпринимались США еще в девяностые годы.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснял, что Чарли Кирк был одним из самых пророссийски-настроенных консервативных лидеров мнений в США. По его мнению, застреленный 10 сентября активист всегда выступал за налаживание конструктивных отношений с Россией, а также резко осуждал поставки оружия Украине.