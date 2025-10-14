Танкисты уничтожили позиции и технику ВСУ на Харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ в ходе боевой работы на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Разведчики с беспилотников заметили замаскированные позиции ВСУ в лесу и передали координаты танковому подразделению. Получив задачу, экипаж Т-72Б3М выдвинулся на закрытую позицию, открыл огонь осколочно-фугасными снарядами и поразил отмеченные цели - опорные пункты и технику. Камеры БПЛА в реальном времени зафиксировали точные попадания и последующий сильный пожар на месте поражения.

Танки работают по-разному, действуют как прямой наводкой на передовой, так и из укрытия за рельефом, чтобы не попадать под ответный огонь. После выстрелов экипажи оперативно меняют позицию, чтобы исключить контрудар или атаку дронов-камикадзе. Для защиты машин используют системы РЭБ и антидроновые козырьки.

Стрелять и маневрировать помогают экипажам корректировки от дронов-разведчиков - благодаря им попадания получаются точными. Танкисты работают круглосуточно, в приоритете у них укрепления и бронетехника противника. При этом тыл регулярно подкрепляет их боеприпасами, запчастями и горючим, чтобы техника не простаивала. Боевая работа танкистов позволяет эффективно поддерживать штурмовые подразделения и продвигаться дальше.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки «Центр» разнесли пункт управления дронов ВСУ на Красноармейском направлении. Они вели огонь 125-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.