Танкисты уничтожили позиции и технику ВСУ на Харьковском направлении

Отстрелявшись, военнослужащие сменили позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе.
2025-10-14 15:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ в ходе боевой работы на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Разведчики с беспилотников заметили замаскированные позиции ВСУ в лесу и передали координаты танковому подразделению. Получив задачу, экипаж Т-72Б3М выдвинулся на закрытую позицию, открыл огонь осколочно-фугасными снарядами и поразил отмеченные цели - опорные пункты и технику. Камеры БПЛА в реальном времени зафиксировали точные попадания и последующий сильный пожар на месте поражения.

Танки работают по-разному, действуют как прямой наводкой на передовой, так и из укрытия за рельефом, чтобы не попадать под ответный огонь. После выстрелов экипажи оперативно меняют позицию, чтобы исключить контрудар или атаку дронов-камикадзе. Для защиты машин используют системы РЭБ и антидроновые козырьки.

Стрелять и маневрировать помогают экипажам корректировки от дронов-разведчиков - благодаря им попадания получаются точными. Танкисты работают круглосуточно, в приоритете у них укрепления и бронетехника противника. При этом тыл регулярно подкрепляет их боеприпасами, запчастями и горючим, чтобы техника не простаивала. Боевая работа танкистов позволяет эффективно поддерживать штурмовые подразделения и продвигаться дальше.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки «Центр» разнесли пункт управления дронов ВСУ на Красноармейском направлении. Они вели огонь 125-миллиметровыми снарядами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#танки #спецоперация #Т-72Б3М #харьковское направление #группировка "север"
