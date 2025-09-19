МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Вьентьяне дали старт российско-лаосским учениям «Ларос-2025»

Мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.
2025-09-19 05:00:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялось церемония открытия совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2025». Об этом сообщает Минобороны России.

Мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. Церемония началась с выступления творческих коллективов Лаоса, исполнивших свои традиционные национальные песни и российские музыкальные произведения.

После торжественной части лаосской стороне показали современные образцы вооружения и военной техники ВС РФ, где были представлены снайперские винтовки, роботизированные комплексы, наземные дроны с пулеметами, а также легкобронированная техника высокой проходимости.

Отмечается, что в рамках учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа.

«Учение проходит под девизом “Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность”, символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами», - говорится в сообщении.

Напомним, что совместное российско-лаосское военное учение «Ларос-2025» продлится до 25 сентября текущего года.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#учения #Минобороны России #Лаосская Народно-Демократическая Республика #Ларос-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 