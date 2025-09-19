Во Вьентьяне дали старт российско-лаосским учениям «Ларос-2025»

В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялось церемония открытия совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2025». Об этом сообщает Минобороны России.

Мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. Церемония началась с выступления творческих коллективов Лаоса, исполнивших свои традиционные национальные песни и российские музыкальные произведения.

После торжественной части лаосской стороне показали современные образцы вооружения и военной техники ВС РФ, где были представлены снайперские винтовки, роботизированные комплексы, наземные дроны с пулеметами, а также легкобронированная техника высокой проходимости.

Отмечается, что в рамках учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа.

«Учение проходит под девизом “Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность”, символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами», - говорится в сообщении.

Напомним, что совместное российско-лаосское военное учение «Ларос-2025» продлится до 25 сентября текущего года.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.