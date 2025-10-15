МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Губернатор Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района

Сейчас уволенный накануне глава Кинельского района Самарской области находится в больнице.
Виктория Бокий 2025-10-15 20:40:46
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, уволенный накануне губернатором региона, после выхода с больничного планирует уйти в отставку по собственному желанию. Об этом в эфире «Звезды» сказал глава Самарской области Вячеслав Федорищев

«Действительно он (Жидков. – Прим. ред.) сейчас находится на больничном. Насколько мне известно, сразу после больничного он планирует написать заявление об увольнении по собственному желанию», - поделился Федорищев.

Глава Кинельского района признался, что не знал о переносе камня, из-за которого последовало увольнение, к школе. На вопрос телеведущей о том, кто в таком случае должен следить за изменениями в поселках и районах, губернатор ответил, что начальников, которые должны этим заниматься, в регионе много. Однако из-за отсутствия у них интереса к благоустройству местной школы сам глава региона решил обратить внимание на проблему.

Поможет ли публичный скандал решить проблему с благоустройством школы в районе, Вячеслав Федорищев точно не уверен. Он отметил, что если это стало таким информационным поводом, то, возможно, какие-то изменения и произойдут.

Также у губернатора спросили, оправдан ли подобный строгий менеджмент в работе? На это он ответил – «Да». А на вопрос, как он общается с подчиненными, ответ был – «Уважительно».

Напомним, что глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков попал в больницу после громкого увольнения, которое увидела вся страна. Скандальное видео распространилось по соцсетям. По информации собеседника телеканала, у Жидкова проблемы с сердцем, у него хроническая болезнь.

#увольнение #Самарская область #наш эксклюзив #губернатор #Вячеслав Федорищев #Юрий Жидков
