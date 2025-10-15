Лавров назвал саммит на Аляске возможностью понять друг друга

Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске был не прорывом, а возможностью понять друг друга. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей «немало можно сделать». Также он подчеркнул, что на эту тему было уже достаточно высказываний сотрудников российского внешнеполитического ведомства и администрации президента.

«Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», - подытожил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна и США остаются в рамках договоренностей саммита в Анкоридже. Он отметил, что российская сторона не меняет своей позиции, но считает, что необходимы доработки с обеих сторон.

Кроме того, в начале сентября во время своей поездки в Китай на саммит ШОС глава государства выразил надежду, что понимания, достигнутые на переговорах на Аляске, поспособствуют урегулированию украинского кризиса. По словам Путина, для достижения мира необходимо устранить первопричины кризиса и восстановить баланс в сфере безопасности.