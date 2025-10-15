МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров назвал саммит на Аляске возможностью понять друг друга

По словам министра иностранных дел, на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей «немало можно сделать».
Виктория Бокий 2025-10-15 19:38:57
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске был не прорывом, а возможностью понять друг друга. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей «немало можно сделать». Также он подчеркнул, что на эту тему было уже достаточно высказываний сотрудников российского внешнеполитического ведомства и администрации президента.

«Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», - подытожил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна и США остаются в рамках договоренностей саммита в Анкоридже. Он отметил, что российская сторона не меняет своей позиции, но считает, что необходимы доработки с обеих сторон.

Кроме того, в начале сентября во время своей поездки в Китай на саммит ШОС глава государства выразил надежду, что понимания, достигнутые на переговорах на Аляске, поспособствуют урегулированию украинского кризиса. По словам Путина, для достижения мира необходимо устранить первопричины кризиса и восстановить баланс в сфере безопасности.

#Сергей Лавров #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #анкоридж #договоренности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 