В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации

В Крыму сотрудники ФСБ задержали членов женской ячейки международной террористической организации, которые вербовали мусульман. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки», - указали в ЦОС.

Функционеры террористической структуры распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, также они вербовали в свои ряды новых сторонников в ходе подпольных собраний. Кроме этого, были обнаружены запрещенная пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации.

В результате проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ. Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.