МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации

В отношении членов женской ячейки международной террористической организации возбудили уголовные дела.
Дарья Ситникова 2025-10-15 18:59:04
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press

В Крыму сотрудники ФСБ задержали членов женской ячейки международной террористической организации, которые вербовали мусульман. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки», - указали в ЦОС.

Функционеры террористической структуры распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, также они вербовали в свои ряды новых сторонников в ходе подпольных собраний. Кроме этого, были обнаружены запрещенная пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации.

В результате проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ. Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

#Крым #ФСБ #террористическая организация #Задержание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 