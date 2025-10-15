В Сочи задержали подозреваемого в вербовке россиян для отправки на Украину

В Сочи сотрудники МВД задержали жителя Туапсе. Он подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней», - написала Волк в своем Telegram-канале.

По данным официального представителя МВД РФ, подозреваемый действовал по указанию иностранного куратора. Он искал людей в Интернете и подговаривал их вместе с ним покинуть Россию.

Жителю Туапсе удалось убедить трех россиян. Через третьи страны они собирались попасть на Украину и вступить в террористическую организацию. Мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Также сегодня сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жительницу Донецка. Предположительно, она собирала данные об автомобилях возле зданий административных учреждений и передавала информацию СБУ. Женщина работала по инструкциям украинских кураторов.