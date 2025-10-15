МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России запретили распространять пикап-курсы Алекса Лесли

Информация, пропагандируемая тренером по соблазнению, признана запрещенной к распространению на территории РФ.
Виктория Бокий 2025-10-15 18:02:14
© Фото: alexlesleynew, Telegram

Суд запретил распространение курсов блогера Алекса Лесли в России. Об этом передает RT со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Сообщается, что Тверская межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации, пропагандируемой на тренингах Лесли, «запрещенной к распространению на территории Российской Федерации».

В ходе изучения уголовного дела выяснилось, что обвиняемый Александр Кириллов, тот самый Алекс Лесли, публиковал в социальных сетях свою «авторскую» технику знакомств, навыков соблазнения и проведения свиданий, где содержалась запрещенная информация. Его методы были направлены на склонение людей к насильственным действиям сексуального характера.

Лесли призывал осуществлять сексуальное насилие над женщинами. Своих подписчиков и учеников он подстрекал совершать противоправные действия вопреки воле и согласию потерпевших.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал пикап-тренера Алекса Лесли. Арест произошел по подозрению в склонении к совершению насилия.

Напомним, что этим летом общественный резонанс вызвали массовые случаи домогательств мужчин к девушкам в центре Москвы. Как только пострадавшие обратились в полицию, началось следствие, в ходе которого выяснилось, что все те, кто «подкатывал» к девушкам на улицах и пытался силой затащить их в «проверенное» ими место, обучались на пикап-курсах Лесли.

#в стране и мире #суд #Прокуратура Москвы #Алекс Лесли #пикап-тренер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 