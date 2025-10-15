В России запретили распространять пикап-курсы Алекса Лесли

Суд запретил распространение курсов блогера Алекса Лесли в России. Об этом передает RT со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Сообщается, что Тверская межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации, пропагандируемой на тренингах Лесли, «запрещенной к распространению на территории Российской Федерации».

В ходе изучения уголовного дела выяснилось, что обвиняемый Александр Кириллов, тот самый Алекс Лесли, публиковал в социальных сетях свою «авторскую» технику знакомств, навыков соблазнения и проведения свиданий, где содержалась запрещенная информация. Его методы были направлены на склонение людей к насильственным действиям сексуального характера.

Лесли призывал осуществлять сексуальное насилие над женщинами. Своих подписчиков и учеников он подстрекал совершать противоправные действия вопреки воле и согласию потерпевших.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал пикап-тренера Алекса Лесли. Арест произошел по подозрению в склонении к совершению насилия.

Напомним, что этим летом общественный резонанс вызвали массовые случаи домогательств мужчин к девушкам в центре Москвы. Как только пострадавшие обратились в полицию, началось следствие, в ходе которого выяснилось, что все те, кто «подкатывал» к девушкам на улицах и пытался силой затащить их в «проверенное» ими место, обучались на пикап-курсах Лесли.