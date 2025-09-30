МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России предложили ввести «час здоровья» на работе

Большинство сотрудников в России 40 часов в неделю пребывают в малоподвижном состоянии. Такой образ жизни может принести много проблем со здоровьем.
Екатерина Пономарева 2025-09-30 04:45:31
© Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В комитет Госдумы был направлен проект о внедрении программы «Час здоровья». Инициатива предполагает дать каждому сотруднику возможность заняться час спортом на рабочем месте. Об этом сообщает Life.

«Мы убеждены, что одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье граждан, является их трудовая деятельность», - написано в обращении.

Мы проводим на работе значительную часть своей жизни. Большинство сотрудников в России 40 часов в неделю пребывают в малоподвижном состоянии. Такой образ жизни может принести много проблем со здоровьем.

На рабочем месте можно заработать много серьезных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых, а также нарушения опорно-двигательного аппарата. Программа «Час здоровья» поможет избежать эти проблемы. C ее помощью вы улучшите свою осанку, а также будете развивать мышцы.

Инициативу реализуют несколькими вариантами: работодатель выделит вам в рабочий график один час или два 30-минутных перерыва. В это время сотрудник сможет размять мышцы и позаниматься спортом.

#Спорт #законопроект #госдума #работа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 