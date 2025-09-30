В России предложили ввести «час здоровья» на работе

В комитет Госдумы был направлен проект о внедрении программы «Час здоровья». Инициатива предполагает дать каждому сотруднику возможность заняться час спортом на рабочем месте. Об этом сообщает Life.

«Мы убеждены, что одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье граждан, является их трудовая деятельность», - написано в обращении.

Мы проводим на работе значительную часть своей жизни. Большинство сотрудников в России 40 часов в неделю пребывают в малоподвижном состоянии. Такой образ жизни может принести много проблем со здоровьем.

На рабочем месте можно заработать много серьезных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых, а также нарушения опорно-двигательного аппарата. Программа «Час здоровья» поможет избежать эти проблемы. C ее помощью вы улучшите свою осанку, а также будете развивать мышцы.

Инициативу реализуют несколькими вариантами: работодатель выделит вам в рабочий график один час или два 30-минутных перерыва. В это время сотрудник сможет размять мышцы и позаниматься спортом.