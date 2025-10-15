В Армении задержали шестерых священников

В Армении силовики задержали шестерых священников Арагацотнской епархии ААЦ. Об этом сообщает 360.ru.

По словам адвоката, представляющего интересы ряда священников, задержания произошли после обысков в домах церковнослужителей. Отмечается, что в Следственный комитет доставили иереев Парена Аракеляна, Манука Зейналяна, Айка Саакяна, Гевонда Гапояна и Мкртича Ераняна.

Кроме того, задержан глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви Мкртич Прошян. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Также сообщается о задержании нескольких гражданских лиц, служащих в Арагацотнской епархии. По оценке адвоката, действия местных правоохранителей нарушают права епископа и попадают под статью УК Армении о насильственном исчезновении.

Ранее в разговоре со «Звездой» политический аналитик Арман Абовян объяснил, почему власти Армении оказывают давление на ААЦ. По его словам, призыв премьера Никола Пашиняна изгнать католикоса всех армян связан с целью подавления очагов сопротивления антиправительственной политики.