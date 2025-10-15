МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

По словам пресс-секретаря президента РФ, гипотетическая выплата потеплению отношений России и Грузии - это «отдельная субстанция».
Дарья Ситникова 2025-10-15 15:08:00
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года. Об этом он заявил на брифинге.

«Решение выполнять не будем», - сообщил Песков.

Он также сказал, что гипотетическая выплата потеплению отношений России и Грузии - «это отдельная субстанция». По мнению ЕСПЧ, разграничение между Южной Осетией и Грузией после атаки Тбилиси на Цхинвал в 2008 году якобы ущемило права местных жителей, поэтому суд требует компенсации морального ущерба.

Напомним, с 2022 года Российская Федерация перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. В МИД РФ также указали, что страна выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству.

#в стране и мире #Песков #Тбилиси #ЕСПЧ
