Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в ЕС без введения санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии поддержать антироссийские санкции. Иначе Брюссель не сможет назвать Белград «надежным партнером» и не примет в ЕС.

По словам фон дер Ляйен, сообщество хочет увидеть в Сербии больший уровень соответствия европейской внешней политике. Правила для кандидатов на вступление в ЕС известны. Все страны, которые хотят состоять в союзе, должны на 100% переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель. Кроме того, они должны поддерживать все решения Евросоюза.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России. <...> Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера», - сказала глава ЕК на пресс-конференции в ходе визита в Белград.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич отложил свою поездку в Москву из-за приезда в его страну Урсулы фон дер Ляйен. Он должен был приехать в Россию на РЭН-2025.