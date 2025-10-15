МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в ЕС без введения санкций против РФ

Брюссель не сможет назвать Белград «надежным партнером» и не примет в ЕС, если тот не будет соответствовать внешней политике ЕС.
Виктория Бокий 2025-10-15 15:41:50
© Фото: IMAGO, MALTON DIBRA, Globallookpress

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии поддержать антироссийские санкции. Иначе Брюссель не сможет назвать Белград «надежным партнером» и не примет в ЕС.

По словам фон дер Ляйен, сообщество хочет увидеть в Сербии больший уровень соответствия европейской внешней политике. Правила для кандидатов на вступление в ЕС известны. Все страны, которые хотят состоять в союзе, должны на 100% переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель. Кроме того, они должны поддерживать все решения Евросоюза.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России. <...> Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера», - сказала глава ЕК на пресс-конференции в ходе визита в Белград.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич отложил свою поездку в Москву из-за приезда в его страну Урсулы фон дер Ляйен. Он должен был приехать в Россию на РЭН-2025.

