Вучич отменил визит в Россию из-за приезда главы Еврокомиссии

Президент Сербии Александр Вучич отложил поездку в Москву на Российскую энергетическую неделю. Причиной этого стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая на следующей неделе прибудет в Белград именно в один из дней проведения РЭН-2025.

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю. Но это невозможно, потому что сюда прибудет фон дер Ляйен, 14, 15, 16 октября - в какие-то те же самые даты, когда это происходит в России», - приводит слова Вучича aif.ru, сказанные в обращении к населению.

В начале сентября сербский лидер встретился с президентом России на территории Китая. Во время общения Путин назвал стратегическое партнерство РФ и Сербии дающим положительные результаты. Москва с уважением относится к независимому политическому курсу, который проводит Белград, отметил Владимир Путин.