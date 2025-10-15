Украина планирует вести боевые действия с Россией в течение еще трех лет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Украинцы планируют вести войну три года», - рассказал Сикорский в интервью агентству Reuters.

По словам главы МИД Польши, Евросоюз поддержал планы Киева участвовать в вооруженном конфликте еще три года. Он добавил , что со стороны общества безответственно не наращивать потенциал для борьбы с БПЛА.

Ранее в Кремле надеялись, что США склонят Киев к мирному процессу. Президент США Дональд Трамп после сделки по прекращению огня в секторе Газа возможно поможет прекратить и украинский вооруженный конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил дипломатическое мастерство посланников американского лидера.