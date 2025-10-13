Мошенники освоили метод запугивания жертв через номера силовиков

Мошенники в Telegram стали использовать номера правоохранительных органов в качестве ника. Об этом рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского». Так злоумышленники притворяются представителями силовых структур и запугивают жертв.

Мошенники спрашивают собеседника, видит ли он номер телефона на экране. Жертву просят проверить номер на официальном сайте. Так аферисты убеждают людей в важности звонка. Но на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере.

После этого человеку сообщают, что он будто бы нарушил закон, когда переводил деньги. Собеседнику присылают PDF-файл с подложными материалами дела, в котором могут быть его личные данные.

Финальная цель мошенников - убедить собеседника в том, что у его правонарушению причастны сотрудники банка, а потом - перевести деньги на так называемый безопасный счет. Оттуда их забирают злоумышленники.

Специалисты советуют критически относиться к любым внезапным звонкам и сообщениям. Они обращают внимание, что сотрудники правоохранительных органов не звонят в мессенджерах. Кроме того, нельзя сообщать никому конфиденциальные данные, включая коды из смс и push-уведомлений.

Ранее в МВД рассказали, что злоумышленники убеждают жертву временно снять кредитные ограничения. Так якобы можно сберечь деньги или погасить задолженность.