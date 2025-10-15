ВС РФ поразили энергетические объекты на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены по энергетическим объектам, обеспечивавшим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, а также по элементам транспортной сети, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены склады боеприпасов, места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 145 районах.