МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили энергетические объекты на Украине

Пораженные объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса противника.
2025-10-15 12:12:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены по энергетическим объектам, обеспечивавшим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, а также по элементам транспортной сети, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены склады боеприпасов, места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 145 районах.

 

#Минобороны России #Украина #Энергетика #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 