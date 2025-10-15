Путин выразил соболезнования в связи с кончиной гимнаста Дитятина

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. В телеграмме президента спортсмен назван легендарным представителем отечественной школы спортивной гимнастики.

«Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников», - отметил глава государства.

Накануне стало известно, что Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни. Он был семикратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта СССР. На Олимпийских играх 1980 года в Москве гимнаст выиграл восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Его результат внесен в Книгу рекордов Гиннесса - он получил медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх.

После завершения спортивной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской и педагогической работе. Он заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий в Герценовском университете в Санкт-Петербурге. Награжден орденами «Знак Почета», Ленина и Дружбы. В 2004 году включен в Международный гимнастический зал славы.