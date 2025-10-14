МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер завоевавший восемь медалей на Олимпиаде-80 гимнаст Дитятин

Результат Дитятина внесен в Книгу рекордов Гиннесса - он получил медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх.
Владимир Рубанов 2025-10-14 11:04:43
© Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РГПУ имени Герцена. В этом вузе преподавал заслуженный мастер спорта СССР.

Дитятин был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, приводятся на сайте университета слова его ректора Сергея Тарасова. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена и отметил талант и преданность Дитятина спорту и студентам.

Александр Дитятин был семикратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта СССР. На Олимпийских играх 1980 года в Москве он выиграл восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Результат Дитятина внесен в Книгу рекордов Гиннесса - он получил медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх.

После завершения спортивной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской и педагогической работе. Он заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий в Герценовском университете. В 2005 году защитил диссертацию о физической подготовке юношей-призывников. Награжден орденами «Знак Почета», Ленина и Дружбы. В 2004 году включен в Международный гимнастический зал славы.

#Спорт #Олимпиада-80 #спортивная гимнастика #Александр Дитятин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 