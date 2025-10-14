Умер завоевавший восемь медалей на Олимпиаде-80 гимнаст Дитятин

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РГПУ имени Герцена. В этом вузе преподавал заслуженный мастер спорта СССР.

Дитятин был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, приводятся на сайте университета слова его ректора Сергея Тарасова. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена и отметил талант и преданность Дитятина спорту и студентам.

Александр Дитятин был семикратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта СССР. На Олимпийских играх 1980 года в Москве он выиграл восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Результат Дитятина внесен в Книгу рекордов Гиннесса - он получил медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх.

После завершения спортивной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской и педагогической работе. Он заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий в Герценовском университете. В 2005 году защитил диссертацию о физической подготовке юношей-призывников. Награжден орденами «Знак Почета», Ленина и Дружбы. В 2004 году включен в Международный гимнастический зал славы.