В Саратове подростку грозит до 20 лет тюрьмы за помощь террористам ВСУ

Подросток признался, что передавал украинцам данные о военных объектах и объектах энергетики РФ.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 11:38:23
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press

В Саратове следователи завершили расследование по уголовному делу об участии 16-летнего подростка в террористической организации. Молодой человек передавал данные о российских военных объектах Украине. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.

«Несовершеннолетний через мессенджер вышел на связь с представителями террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации», - говорится в материале.

В ходе допроса подросток признался, что получал инструкции от украинцев по вступлению в организацию и передавал им данные о военных объектах и объектах энергетики. Эта информация могла быть использована в деятельности террористической организации и представлять угрозу безопасности России.

Несовершеннолетнему жителю Саратова предъявлено обвинение по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Ранее в столице предотвратили теракт против высокопоставленного офицера МО. Компоненты для бомбы доставили на территорию России украинские спецслужбы с использованием БПЛА.

#в стране и мире #Украина #терроризм #Саратов #подросток
