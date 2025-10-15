МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Командир танка рассказал, как выдержал подрыв шести мин под машиной

Несмотря на подрыв, экипаж продолжил движение и выполнил задачу благодаря тралу. Плотный туман в тот день сыграл на руку танкистам - противник так и не смог определить, откуда по нему ведут огонь.
Михаил Аброськин 2025-10-15 11:05:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир танка с позывным Спортсмен в беседе с корреспондентом Михаилом Аброськиным рассказал, как его экипаж выдержал подрыв сразу шести противотанковых мин под машиной во время боевой работы на одном из участков.

«Шесть противотанковых мин взорвались перед танком. Минно-колейный трал наехал, произошел взрыв. В этот момент я находился на танке. Сначала будто в вакууме - ничего не слышишь, в ушах звенит, не понимаешь, что происходит. А потом сразу голову включаешь», - говорит Спортсмен.

По словам военкора, утром штурмовые подразделения выдвинулись вперед, однако продвижение приостановилось - бойцы наткнулись на укрепленный опорный пункт противника. Для поддержки пехоты танкисты 25-й армии группировки войск «Запад» открыли огонь по укрытиям ВСУ. Первый пристрелочный лег рядом с берегом, после чего танк выпустил по цели несколько снарядов подряд.

Благодаря точной работе экипажа российские подразделения смогли без потерь сократить дистанцию и зачистить район. Как отмечает Аброськин, танки работают на позиции не дольше минуты, затем противник поднимает ударные дроны, поэтому действия экипажа рассчитаны буквально по секундам.

«Редкий выезд обходится без FPV-атаки противника. Приходится работать быстро и слаженно», - рассказывает командир танковой роты с позывным Урус.

Сам Урус прошел путь от члена экипажа до командира подразделения. Его танки не раз шли на прорыв, били прямой наводкой по укреплениям и заводили за собой штурмовые группы. Несмотря на постоянные удары артиллерии и атаки беспилотников, его экипажи сохраняют боевой дух и уверенность.

Командир батальона с позывным Искандер отметил, что все ротные командирами стали из солдат - это люди, которые не только освоили технику самостоятельно, но и способны повести за собой других.

Благодаря опыту, выучке и решительности танкисты обеспечивают продвижение российских войск по всей линии, выполняя задачи в самых сложных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

