FT: страны ЕС обсудят ужесточение депортации нелегальных мигрантов

Министры внутренних дел стран Европейского союза обсудят 14 октября в Люксембурге ужесточение миграционного законодательства, сообщает Financial Times. Однако глубокие разногласия между странами могут помешать единому решению.

Основной спор по директиве о мигрантах касается того, должны ли страны ЕС обязательно признавать решения о депортации, принятые другими государствами. Некоторые члены Евросоюза, такие как Швеция и Германия, считают, что решения должны признаваться добровольно. Другие настаивают на том, чтобы решения признавались обязательно. Из-за этих разногласий на предстоящей встрече вряд ли удастся прийти к согласию.

Проблема распределения мигрантов тоже не решена. Планировалось, что страны будут перераспределять просителей убежища, чтобы уменьшить нагрузку на отдельные страны. Но многие страны, например Польша, не хотят принимать больше мигрантов.

По данным Европейской комиссии, лишь около 20% лиц, которым отказано в убежище в ЕС, действительно возвращаются в свои страны. Проблема усугубляется тем, что многие страны не признают решений друг друга о возвращении. Это позволяет мигрантам подавать новые заявления в других государствах ЕС.

Кроме того, часть стран отказываются забирать мигрантов обратно. Европейская комиссия предложила новую стратегию, которая должна упростить возврат мигрантов в их страны или в специально созданные центры за пределами ЕС.

Ранее Владимир Путин заявил, что неконтролируемая миграция разъедает страны Европы. Исчезают фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, отметил российский президент.