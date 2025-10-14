МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ выявила в Сибири нарколабораторию, созданную с помощью украинского ОПС

Силовики нашли в нарколаборатории более 38,6 килограмма наркотика и свыше 1,5 тонны прекурсоров.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 09:30:28
© Фото: Vadim Akhmetov, Global Look Press

В Сибири сотрудники ФСБ задержали наркопроизводителя, который работал с украинским преступным сообществом. Преступник создал лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Кемеровской области.

В нарколаборатории силовики провели обыск и обнаружили более 38,6 килограмма наркотика и свыше 1,5 тонны прекурсоров. Также был найден реактор и другие предметы, необходимые для производства запрещенных веществ.

По данному правонарушению возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств. В преступную группу входили представители Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского края.

Ранее в Санкт-Петербург преступники привезли из Эквадора крупную партию кокаина весом 1 750 килограммов. Наркотические вещества были спрятаны среди бананов на судне Cool Emerald. Там было 1 500 брикетов с кокаином. Приблизительная стоимость этого вещества превышает 20 миллиардов рублей.

#в стране и мире #Украина #ФСБ #Сибирь #наркотики
