ФСБ выявила в Сибири нарколабораторию, созданную с помощью украинского ОПС

В Сибири сотрудники ФСБ задержали наркопроизводителя, который работал с украинским преступным сообществом. Преступник создал лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Кемеровской области.

В нарколаборатории силовики провели обыск и обнаружили более 38,6 килограмма наркотика и свыше 1,5 тонны прекурсоров. Также был найден реактор и другие предметы, необходимые для производства запрещенных веществ.

По данному правонарушению возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств. В преступную группу входили представители Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского края.

Ранее в Санкт-Петербург преступники привезли из Эквадора крупную партию кокаина весом 1 750 килограммов. Наркотические вещества были спрятаны среди бананов на судне Cool Emerald. Там было 1 500 брикетов с кокаином. Приблизительная стоимость этого вещества превышает 20 миллиардов рублей.