Ночью над Россией сбили 103 украинских беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА над территорией Республики Крым
2025-10-13 07:46:36
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие перехватили и уничтожили ночью 103 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны.

В период с 23:00 12 октября до 7:00 по московскому времени 13 октября дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 40 БПЛА над территорией Республики Крым и 26 аппаратов над Астраханской областью.

Над акваторией Черного моря обезвредили 19 дронов, над Ростовской областью - 14 БПЛА. Еще два аппарата перехвачено над акваторией Азовского моря и по одному в Белгородской области и Калмыкии.

Прошлой ночью над тремя регионами сбили 32 украинских дрона. По 15 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два дрона сбили в Смоленской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Крым #пво #Украина #беспилотники #Ростовская область #Астраханская область
