В России поймали огромного тунца стоимостью почти в два миллиона долларов

Охота на таких рыб занимает в среднем пять часов.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 07:15:59
© Фото: Michael Runkel, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Рядом с Курильскими островами рыбаки поймали гигантского тунца. Рыба весит более 280 килограммов. Это рекордный показатель для этих мест.

Стоимость такого тунца оценивается примерно в 160 миллионов рублей, или почти в два миллиона долларов. Месяц назад за рыбу меньшего размера заплатили около 104 миллионов рублей.

В Сахалинской области все чаще ловят гигантского тунца. Охота на таких рыб занимает в среднем пять часов. Из лодок их вытягивают погрузчиком.

В начале этого года в Японии поймали огромного тунца. Его продали на первом новогоднем аукционе на рынке Тоесу в Токио за 207 миллионов иен, что соответствует 1,316 миллиона долларов. Вес рыбы составлял 276 килограммов. 

#Курильские острова #рыбаки #тунец
