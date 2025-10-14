В России поймали огромного тунца стоимостью почти в два миллиона долларов

Рядом с Курильскими островами рыбаки поймали гигантского тунца. Рыба весит более 280 килограммов. Это рекордный показатель для этих мест.

Стоимость такого тунца оценивается примерно в 160 миллионов рублей, или почти в два миллиона долларов. Месяц назад за рыбу меньшего размера заплатили около 104 миллионов рублей.

В Сахалинской области все чаще ловят гигантского тунца. Охота на таких рыб занимает в среднем пять часов. Из лодок их вытягивают погрузчиком.

В начале этого года в Японии поймали огромного тунца. Его продали на первом новогоднем аукционе на рынке Тоесу в Токио за 207 миллионов иен, что соответствует 1,316 миллиона долларов. Вес рыбы составлял 276 килограммов.