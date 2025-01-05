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На аукционе в Токио огромного тунца продали за 1,3 миллиона долларов

Этот тунец не смог побить рекорд 2019 года, когда рыбу продали за 3,1 миллиона долларов.
Анастасия Бобылева 2025-01-05 06:13:33
© Фото: Harry Laub imageBROKER.com Globallookpress

На первом новогоднем аукционе на рынке Тоесу в Токио продали огромного тунца весом 276 килограммов, пойманного 4 января. Итоговая цена составила 207 миллионов иен, что соответствует 1,316 миллиона долларов, сообщило агентство Киодо.

Этот тунец не побил рекорд 2019 года, когда рыбу купили за 333 миллиона иен (около 3,1 миллиона долларов), однако занял второе место по цене, пишет ТАСС. Покупателями стали оптовая компания «Ямаюки» и ресторан суси «Суси Гиндза Онодэра», объединившие усилия.

Новогодние торги тунца имеют символическое значение: они неофициально считаются показателем экономических тенденций и прогнозом на ближайший год. Высокая цена на первых торгах воспринимается как добрый знак: это означает, что год будет успешным для экономики страны.

#в стране и мире #Япония #аукцион #тунец
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