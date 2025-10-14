МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что США стали богатейшей страной мира из-за пошлин

Президент США уточнил, что доход от пошлин, которые он ввел, уже превысил сотни миллиардов долларов.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 04:42:11
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что после введения им торговых пошлин Америка превратилась в богатейшую в мире страну. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

«Теперь с введением пошлин, я думаю, мы, Соединенные Штаты, стали самой богатой страной в мире», - сказал Трамп.

Он добавил, что доход от введенных им пошлин превышает сотни миллиардов долларов. Президент США уже озвучивал, что Америка получила более двухсот миллиардов долларов за счет взимания пошлин на импорт. Но американский лидер планирует довести прибыль до одного триллиона долларов в год.

Ранее Трамп заявлял, что ввод тарифных ограничений - прерогатива Америки. Он говорил, что США получат триллионы долларов за счет пошлин, которые оказывают крайне благотворное влияние на американскую экономику. При этом Трамп отмечал, в случае с США пошлины всегда работают, потому что другим государствам просто «некуда деваться».

#Экономика #сша #Дональд Трамп #санкции #пошлины #тарифные войны #Импорт
