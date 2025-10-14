Алек Болдуин с братом попали в ДТП, врезавшись в дерево

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен, который тоже является актером, попали в ДТП, врезавшись в дерево. Об этом сообщил портал TMZ.

«Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк», - говорится в публикации.

Уточняется, что братья были в автомобиле Range Rover. Он врезался бампером в дерево. При этом не сообщается, кто именно из Болдуинов был за рулем.

На снимках и видеозаписях, которые оказались в распоряжении портала, братья Болдуин, 67-летний Алек и 59-летний Стивен, ходят под дождем вокруг разбитого авто. При ударе о дерево у автомобиля были помяты бампер и капот. Согласно кадрам, после прибытия полиции, Болдуины покинули место происшествия на другом внедорожнике.

В октябре 2021 года, в ходе съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин, выступавший на картине не только ведущим актером но и сопродюсером, случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. По мнению суда присяжных причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, небрежно обращавшейся с боеприпасами. В апреле 2024 года ее приговорили к восемнадцати месяцам заключения за непредумышленное убийство.

Фильм вышел в прокат в мае этого года, его кассовые сборы оказались невысокими. Создатели фильма утверждали, что их главной целью было представить на суд зрителя последнюю работу Хатчинс. Согласно юридическому соглашению, часть доходов от картины достанется ее мужу и сыну.