Зеленский пообещал ввести военную администрацию в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого указом Владимира Зеленского лишили гражданства, пригрозил обратиться в суд и пообещал не уезжать из города.
Ян Брацкий 2025-10-14 23:17:07
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский пообещал ввести военную администрацию в Одессе. Это произошло вскоре после того, как он лишил украинского гражданства мэра города Геннадия Труханова. Назначить главу администрации он пообещал в ближайшее время.

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты», - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский лишил гражданства мэра Одессы, а также экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Соответствующие указы подписаны и  опубликованы. Градоначальник Одессы пообещал обжаловать это решение в суде, а также заявил, что никуда из Одессы не уедет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо полагает, что истинные причины атаки на мэра Одессы - стремлении Зеленского взять под контроль городские финансы, включая доходы от контрабанды.

Напомним, из-за военного положения на Украине действуют областные военные администрации. Преимущественно, их создают в прифронтовых областях и в зонах ведения боевых действий. 

#Украина #Зеленский #одесса #труханов #военная администрация
