МО РФ опубликовало кадры удара «Геранью» по ПВД врага в районе Поповки

Минобороны России распространило видео, на котором зафиксировано поражение пункта временной дислокации подразделения ВСУ в районе Поповки Черниговской области с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

На первых секундах ролика камера разведывательного БПЛА ведет наблюдение с высоты. В прицельной рамке - грунтовая дорога, вдоль нее - частный сектор. У обочины различимы автомобили. На дороге и у транспорта заметны несколько фигур людей.

Затем запись переходит в тепловизионный формат - показаны два ярких тепловых «пятна», между ними видны облако горячих газов и дым.

В ведомстве отметили, что ударом поражен пункт временной дислокации, где находились военнослужащие и техника противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.