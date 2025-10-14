МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ опубликовало кадры удара «Геранью» по ПВД врага в районе Поповки

Ведомство продемонстрировало видео с поражением пункта временной дислокации противника в Черниговской области.
2025-10-14 18:35:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России распространило видео, на котором зафиксировано поражение пункта временной дислокации подразделения ВСУ в районе Поповки Черниговской области с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

На первых секундах ролика камера разведывательного БПЛА ведет наблюдение с высоты. В прицельной рамке - грунтовая дорога, вдоль нее - частный сектор. У обочины различимы автомобили. На дороге и у транспорта заметны несколько фигур людей.

Затем запись переходит в тепловизионный формат - показаны два ярких тепловых «пятна», между ними видны облако горячих газов и дым.

В ведомстве отметили, что ударом поражен пункт временной дислокации, где находились военнослужащие и техника противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #СВО #Герань-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 