Спецназ ликвидировал наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области

Дождавшись подходящего момента и совершив внезапный налет на вражескую позицию в лесистой местности, наши разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ.
2025-10-14 18:14:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Харьковской области. На видео зафиксирован момент уничтожения блиндажа с живой силой ВСУ в Купянском районе.

Как сообщили в ведомстве, во время разведки российские бойцы обнаружили наблюдательный пункт противника, оборудованный в лесистой местности. Дождавшись подходящего момента, группа спецназа провела стремительный налет на вражескую позицию и ликвидировала двух боевиков ВСУ.

После зачистки местности военнослужащие осмотрели блиндаж и нашли там агитационные материалы и инструкции украинского командования.

Ранее десантники с боем захватили траншею и блиндаж ВСУ под Часовым Яром.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Спецназ #ВСУ #Запад #МО РФ
