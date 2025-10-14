Алиханов заявил, что получил много обращений из-за новых правил утильсбора

В Минпромторг поступало много обращений от граждан и предпринимательских объединений из-за изменения расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом заявил «Звезде» министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Со слов Алиханова, при расчете утильсбора будут учитываться сроки доставки из разных регионов. В частности, легковые машины из Китая едут в Россию примерно за месяц, а из Европы и США - еще дольше.
«Если говорить про поставки из КНР или из других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до растаможки проходит где-то 30 дней», - сообщил министр.
Ведомство занимается возможностью отложить нововведения. Уже на этой неделе Минпромторг доложит о результатах, сказал он.
Напомним, вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по отсрочке новых правил утильсбора на легковые автомобили. Предполагалось, что нововведения вступят в силу с 1 ноября.
