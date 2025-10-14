Россия продолжит специальную военную операцию и добьется поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах французского лидера Эмманюэля Макрона насчет переговоров.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает СВО из-за отсутствия альтернатив. Однако наша страна готова к мирному урегулированию.

«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, РФ обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», - сказал Песков.

Ранее президент Франции в своих соцсетях сделал дерзкое заявление насчет России. Он написал, что если РФ откажется от переговоров по украинскому кризису, то «ей придется за это заплатить». Макрон добавил, что поддерживает Украину и готов мобилизоваться в рамках «коалиции желающих».

Напомним, что также во всех проблемах своей страны Макрон обвиняет Россию. Делает он это для того, чтобы избежать ответственности перед гражданами своей страны. Интернет-портал AgoraVox в своем материале подчеркивает, что некое «российское вмешательство» не имеет никакого отношения к дефициту бюджета и другим проблемам, с которыми столкнулась Франция в период правления Макрона.