В России разрабатывают комплекс для прицельной стрельбы из-за угла

Метка прицела проецируется на линзу специальных очков, что позволяет не высовывать голову для точного наведения стрелкового оружия на цель.
Тимур Шерзад Надежда Котормус 2025-10-14 14:37:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Надежда Котормус побывала на новосибирском производственном предприятии, занимающемся технологиями ночного видения. Там ей показали комплекс, который может обеспечивать прицельную стрельбу из укрытия - для этого не надо высовывать голову. 

«Российский комплекс связывает очки и прицел напрямую, метка проецируется прямо на линзу», - отметила корреспондент. 

Она добавила, что в будущем появится возможность передавать получаемые данные на командирский планшет и связать все это с информацией, поступающей с разведывательных беспилотников. 

При этом советник генерального директора компании-разработчика и производителя Александр Демин отметил, что российская разработка пошла своим путем. Он сказал, что американцы разрабатывают похожие комплексы, но они получаются слишком тяжелыми и перегруженными ненужной в бою информацией. Наши разработчики, подчеркнул он, стремятся сделать надежно, дешево и, самое главное, эффективно. 

Ранее сообщалось, что российские разработчики решают задачу внедрения ИИ в управление дронами. Это необходимо для того, чтобы минимизировать ошибки операторов. 

#стрельба #наш эксклюзив #прицельный комплекс
