Автоэксперт объяснил рост продаж машин перед повышением утильсбора

Рост продаж автомобилей в России связан с новой ставкой утилизационного сбора, которая вступит в силу осенью, рассказал «Звезде» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его словам, покупают все ликвидные машины и на первичном, и на вторичном рынках.

«Те, кто планировал купить в следующем году, побежали, взяли кредит и купили сейчас. После того как ситуация с утилизационным сбором уляжется, они не купят машину в следующем году. Они купили в этом», - объяснил эксперт.

Автомобиль - не предмет для инвестиций, подчеркнул Хайцеэр. Если машина на самом деле нужна - лучше подстраховаться и купить, считает он. Сейчас уже все дилеры убрали скидки. Поэтому потенциальным покупателям надо подсчитать, сэкономят они или потеряют при покупке в кредит сейчас по сравнению с новой ценой автомобиля через год.

Минпромторг предложил ввести повышенный утилизационный сбор на автомобили мощностью больше 160 л. с. с 1 ноября. Если это произойдет, то иномарки этой категории подорожают на миллионы рублей. Пока повышенный сбор не действует, изменения находятся в процессе обсуждения.

Эти меры правительства направлены на защиту отечественного автопрома. Кроме того, повышение ставки должно подтолкнуть зарубежные компании к локализации производства в России.