Артиллеристы поразили движущуюся Bradley 152-миллиметровым снарядом

Попасть в боевую бронированную машину ВСУ в движении расчету самоходки «Гиацинт-С» удалось со второго раза. Противник загорелся и остановился.
Павел Кольцов 2025-10-14 13:45:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с российскими артиллеристами - военнослужащими из расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С». Ему рассказали, как удается поражать не стоящие на месте цели. 

«Поразили бронемашину Bradley, она совершала переброску личного состава. Со второго выстрела», - говорит старший наводчик САУ Валерий. 

Он добавил, что для того, чтобы попасть по боевой машине пехоты противника, приходилось целиться на упреждение. Валерий уточнил, что после попадания БМП Bradley загорелась и остановилась. 

Помимо этого, он рассказал, что также его самоходка участвовала в контрбатарейной борьбе. В качестве примера Валерий привел уничтоженные его расчетом украинские боевые машины РСЗО «Град».

Ранее наводчик «Гиацинта» рассказал «Звезде», как он попадал в цель с одного выстрела. По его словам, точность стрельбы достигается благодаря внимательной настройке прицельных приборов и слаженным действиям расчета.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#САУ #наш эксклюзив #Гиацинт-С #Bradley
