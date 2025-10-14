Артиллеристы поразили движущуюся Bradley 152-миллиметровым снарядом

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с российскими артиллеристами - военнослужащими из расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С». Ему рассказали, как удается поражать не стоящие на месте цели.

«Поразили бронемашину Bradley, она совершала переброску личного состава. Со второго выстрела», - говорит старший наводчик САУ Валерий.

Он добавил, что для того, чтобы попасть по боевой машине пехоты противника, приходилось целиться на упреждение. Валерий уточнил, что после попадания БМП Bradley загорелась и остановилась.

Помимо этого, он рассказал, что также его самоходка участвовала в контрбатарейной борьбе. В качестве примера Валерий привел уничтоженные его расчетом украинские боевые машины РСЗО «Град».

Ранее наводчик «Гиацинта» рассказал «Звезде», как он попадал в цель с одного выстрела. По его словам, точность стрельбы достигается благодаря внимательной настройке прицельных приборов и слаженным действиям расчета.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.