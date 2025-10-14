МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РАН объяснили, опасно ли расширение магнитной аномалии в Атлантике

Локальное ослабление магнитного поля не приводит и не приведет к катастрофам в ближайшем будущем.
Владимир Рубанов 2025-10-14 12:40:18
© Фото: IMAGO, EHL Media Tim Meyer, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Магнитное поле Земли действительно меняется, но это не несет смертельной опасности, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров. Например, расширяется Южно-Атлантическая аномалия.

По его словам, из-за ослабления магнитного поля космические частицы в этом районе глубже проникают в атмосферу Земли. Но это не приводит и не приведет к катастрофам в ближайшем будущем.

«Кошмарных теорий о том, что там завтра все умрут из-за этого, нет. Все это было там и 30 лет назад, и будет через 50 лет», - заявил ученый.

Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили, что площадь Южно-Атлантической аномалии с 2014 года существенно увеличилась. А к юго-западу от Африки с 2020 года наблюдается еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли.

#Наука #Земля #наш эксклюзив #магнитное поле #ЕКА #Южно-Атлантическая аномалия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 