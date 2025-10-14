В РАН объяснили, опасно ли расширение магнитной аномалии в Атлантике

Магнитное поле Земли действительно меняется, но это не несет смертельной опасности, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров. Например, расширяется Южно-Атлантическая аномалия.

По его словам, из-за ослабления магнитного поля космические частицы в этом районе глубже проникают в атмосферу Земли. Но это не приводит и не приведет к катастрофам в ближайшем будущем.

«Кошмарных теорий о том, что там завтра все умрут из-за этого, нет. Все это было там и 30 лет назад, и будет через 50 лет», - заявил ученый.

Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили, что площадь Южно-Атлантической аномалии с 2014 года существенно увеличилась. А к юго-западу от Африки с 2020 года наблюдается еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли.