Ученые обнаружили расширение опасной магнитной аномалии на Земле

Ученые обнаружили расширение слабой области магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известной как Южно-Атлантическая аномалия, сообщило Европейское космическое агентство. С 2014 года она увеличилась на площадь, равную почти половине территории континентальной Европы.

Слабое магнитное поле было впервые обнаружено к юго-востоку от Южной Америки еще в XIX веке. Сегодня эта область представляет особый интерес для космической безопасности, поскольку пролетающие над этим регионом спутники подвергаются повышенным дозам радиации. Это может привести к сбоям в работе, повреждению критически важного оборудования и даже к отключению электроэнергии.

Европейские спутники показывают, что в то время как Южно-Атлантическая аномалия неуклонно расширялась в период с 2014 по 2025 год, в регионе Атлантического океана к юго-западу от Африки с 2020 года наблюдается еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли.

«Южно-Атлантическая аномалия - это не просто единый блок. Она меняется иначе по направлению к Африке, чем вблизи Южной Америки. В этом регионе происходит нечто особенное, что приводит к более интенсивному ослаблению поля», - заявил профессор геомагнетизма в Датском техническом университете Крис Финли.

В то же время магнитное поле Земли усиливается над Сибирью, отметили ученые. В Южном полушарии есть одна точка с особенно сильным магнитным полем, а в Северном - две: одна вокруг Канады и другая вокруг Сибири. В последние годы канадская область сильного поля сократилась на 0,65% площади земной поверхности, что почти равно площади Индии, а сибирская - увеличилась на 0,42% площади земной поверхности, что сопоставимо с площадью Гренландии.

Магнитное поле Земли защищает экосистему от космического излучения и заряженных частиц Солнца. Его в значительной степени порождает глобальный океан расплавленного жидкого железа, составляющий внешнее ядро Земли на глубине около 3 000 километров от поверхности. Он создает электрические токи, которые порождают постоянно меняющееся электромагнитное поле.

Ранее ученые из Франции установили, что внутри планеты произошло смещение масс примерно на глубине 3 000 километров. Это могло отразиться на движении жидкого ядра и вызвать наблюдаемые магнитные аномалии.