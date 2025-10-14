МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фон дер Ляйен допустила вступление Черногории в ЕС в 2028 году

Страна может стать 28-м членом Евросоюза.
Владимир Рубанов 2025-10-14 12:10:20
© Фото: Martin Siepmann, image BROKER.com, Global Look Press

Черногория лидирует среди стран-кандидатов на вступление в ЕС и может стать членом Евросоюза в 2028 году, заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время визита в эту страну глава ЕК дала понять, что поддержит такие планы.

Год назад фон дер Ляйен уже заявляла, что цель Черногории стать 28-м членом Европейского союза к 2028 году «очень амбициозная, но достижимая». Она призвала сделать все необходимые шаги, чтобы Еврокомиссия могла заявить о достижении цели и рекомендовать вступление.

Бывшая югославская республика с населением 600 тысяч человек проголосовала на референдуме в 2006 году за независимость от Сербии и начала отдельные переговоры о вступлении в ЕС. Власти страны смогли разорвать параллельный с Сербией процесс присоединения, который изначально планировался Брюсселем.

Черногория получила статус кандидата в 2010 году. В итоге страна стала фаворитом среди шести балканских государств, находящихся на разных стадиях переговорного процесса.

В сентябре Европарламент выдвинул условия Киеву для вступления в ЕС. В Брюсселе призвали Киев прекратить преследование оппозиции, обеспечить плюрализм и политический диалог.

#в стране и мире #евросоюз #Черногория #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #вступление #Европейский союз
