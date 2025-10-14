МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны группировки «Север» ликвидировали замаскированный танк ВСУ

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания беспилотниками по замаскированному танку противника и сильный пожар.
2025-10-14 11:46:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение танка ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

По данным ведомства, разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированный в густой лесополосе танк противника. После передачи данных на командный пункт и подтверждения координат по нему был нанесен прицельный удар дронами.

На представленных кадрах видно, как дрон движется на небольшой высоте среди осенней листвы, приближаясь к цели. Между ветвями различимы маскировочная сеть и очертания боевой машины - характерный контур башни и ствола танка.

Аппарат стремительно сближается с целью - бронетехника хорошо укрыта под густыми кронами деревьев, но оператор уверенно ведет дрон по координатам. В другом эпизоде разведывательный беспилотник снял на видео момент попадания - вспышка и густой дым поднимаются над лесополосой.

На финальных кадрах виден сильный пожар - замаскированный танк охвачен пламенем, от корпуса идет плотный черный дым. Камера FPV-дрона фиксирует детали возгорания на фоне густой растительности. В МО РФ отметили, что в результате прямых попаданий беспилотников танк ВСУ был полностью уничтожен.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении украинского танка расчетами FPV-дронов из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танк #бпла #спецоперация #FPV-дроны #группировка "север"
