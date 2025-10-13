МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера МО

Компоненты для бомбы доставили на территорию России украинские спецслужбы с использованием БПЛА.
Владимир Рубанов 2025-10-13 10:07:33
ФСБ предотвратила диверсию против высокопоставленного офицера Минобороны России, организованную украинскими спецслужбами и ИГ* (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

В Москве задержаны предполагаемый исполнитель теракта из Центральной Азии и трое россиян, которые причастны к сокрытию следов преступления. Вероятный террорист завербован для украинских спецслужб функционером «Исламского государства»* Саидакбаром Гуломовым. Он объявлен в международный розыск Россией и Узбекистаном.

По заданию украинских кураторов Гуломов дистанционно руководил действиями исполнителя с Украины и из стран Западной Европы через зарубежные мессенджеры. Он обеспечил взрывника деньгами, информацией об объекте покушения, взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ. Все это нелегально доставили на территорию России украинские спецслужбы с использованием БПЛА.

Преступление планировалось совершить в густонаселенном районе столицы с помощью мощной бомбы, способной поразить людей в радиусе до 70 метров. По замыслу украинских спецслужб, исполнитель должен был погибнуть. Возбуждено уголовное дело по статьям «террористический акт» и «незаконные приобретение взрывчатых веществ».

По данным ФСБ России, Гуломов причастен к убийству генерала Кириллова, организованному украинской разведкой. Это подтверждает связь киевского режима с террористами. Кроме того, задержанные россияне администрировали SIM-боксы и GSM-шлюзы для связи и координации деятельности украинских кол-центров в РФ.

* - ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

