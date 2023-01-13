Ходорковский* оштрафован за нарушение правил маркировки физлица-иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Михаила Ходорковского* на 300 тысяч рублей.

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Бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского* (внесен в список иноагентов) оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение правил маркировки физлица-иноагента. Соответствующее решение принял Мещанский суд столицы, заявили в его пресс-службе.

«Судом установлено нарушение Ходорковским* правил маркировки, он оштрафован на 300 тыс. рублей», - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ходорковского* включили в список иноагентов с формулировкой «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках была указана Украина.

О том, что российские суды впервые рассмотрят дела в отношении физических лиц, признанных иностранными агентами, по статье 19.7.5-4 КоАП «Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», стало известно в конце прошлого года. Первые административные дела возбудили в отношении Михаила Ходорковского*, Евгения Киселева* и Гарри Каспарова*, которых включили в соответствующий реестр одними из первых.

* Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Евгений Киселев признаны в Российской Федерации иностранными агентами.