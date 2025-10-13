МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД рассказали, как мошенники убеждают снять самозапрет на кредит

Злоумышленники убеждают жертву временно снять кредитные ограничения для якобы сбережения средств или устранения задолженностей.
Сергей Дьячкин 2025-10-13 03:47:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Телефонные аферисты разработали несколько новых схем, направленных на снятие самозапретов на кредиты. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел России.

Аферисты, как сообщается в материалах МВД, звонят от имени налоговой службы. Они сообщают потенциальной жертве о том, что у нее якобы имеется задолженность либо ошибка в кредитной истории. Для того, чтоб устранить эти несуществующие задолженности или ошибки, мошенники предлагают снять самозапрет на кредит.

В другом сценарии аферистов, который направлен на снятие самозапрета, разговор ведется от имени сотрудника банка. «Банковский работник» сообщает об обнаружении подозрительных операций по счету. Для того, чтоб сберечь деньги, жертву убеждают временно снять самозапрет.

Третья схема злоумышленников связана со звонками от якобы сотрудников госструктур. Мошенники сообщают человеку о том, что у него есть возможность получения льгот или выплат. Для их оформления  якобы тоже необходимо снять самозапрет.

В Министерстве внутренних дел призывают в случае поступления подобных звонков или сообщений сразу же класть трубку. После чего незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме аферистов. Основной целью в ней является кража аккаунтов «Госуслуг» у родственников бойцов спецоперации. Они предлагают записаться в якобы «онлайн-очередь» на получение медали. Для этого мошенники просят назвать код из СМС, который является паролем от входа на личную страницу на портале «Госуслуги».

#кредит #МВД РФ #кибербезопасность #Мошенники #налоговая служба #самозапрет #защита от мошенничества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 