В МВД рассказали, как мошенники убеждают снять самозапрет на кредит

Телефонные аферисты разработали несколько новых схем, направленных на снятие самозапретов на кредиты. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел России.

Аферисты, как сообщается в материалах МВД, звонят от имени налоговой службы. Они сообщают потенциальной жертве о том, что у нее якобы имеется задолженность либо ошибка в кредитной истории. Для того, чтоб устранить эти несуществующие задолженности или ошибки, мошенники предлагают снять самозапрет на кредит.

В другом сценарии аферистов, который направлен на снятие самозапрета, разговор ведется от имени сотрудника банка. «Банковский работник» сообщает об обнаружении подозрительных операций по счету. Для того, чтоб сберечь деньги, жертву убеждают временно снять самозапрет.

Третья схема злоумышленников связана со звонками от якобы сотрудников госструктур. Мошенники сообщают человеку о том, что у него есть возможность получения льгот или выплат. Для их оформления якобы тоже необходимо снять самозапрет.

В Министерстве внутренних дел призывают в случае поступления подобных звонков или сообщений сразу же класть трубку. После чего незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме аферистов. Основной целью в ней является кража аккаунтов «Госуслуг» у родственников бойцов спецоперации. Они предлагают записаться в якобы «онлайн-очередь» на получение медали. Для этого мошенники просят назвать код из СМС, который является паролем от входа на личную страницу на портале «Госуслуги».