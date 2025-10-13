В Сочи восемь туристов оказались заблокированы рекой после ливней

В Сочи вылетел самолет со спасателями на поиски пропавшей группы туристов. Восемь человек из-за подъема реки оказались отрезаны от маршрута. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В последние дни в Краснодарском крае шел мощный ливень. Во время перехода через реку Уруштен из-за дождя начался сильный подъем воды, следует из сообщения.

«Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута... Всего в группе восемь человек», - говорится в материале.

По данным ведомства, в составе группы находятся два ребенка - 10 и 13 лет. Туристы шли по маршруту ГЛК «Газпром» - Поляна Пихтовая - лагерь «Холодный» - метеостанция «Джуга».

