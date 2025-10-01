В РФ с 1 октября проиндексировали военные пенсии и оклады госслужащих

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров и оклады госслужащих выросли на 7,6%. Индексация проведена в соответствии с распоряжением правительства. Повышение коснется сотрудников федеральных учреждений и госслужащих.

Индексация не затронет служащих региональных и муниципальных организаций. Перечень попавших под прибавку включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданский персонал воинских частей.

Индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам. Все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, пересчитываются по новой базе.

Повышение коснется также тех, кто получает военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств. Основанием для индексации служит рост денежного довольствия действующих сотрудников. Оклады сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, военных по призыву и контракту увеличатся с 1 октября на 7,6%.

Ранее стало известно, что в 2026 году увеличатся материнский капитал, детские пособия и больничные. Величина пособия по беременности и родам может вырасти почти на 20%.