При крушении легкомоторного самолета в Техасе погибли два человека

В результате крушения легкомоторного самолета в Форт-Уэрт (штат Техас) в США погибли два человека. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Dallas Morning News. Пока нет подробностей о том, кто были эти люди.

Самолет рухнул на парковку в промышленной зоне. На земле джет столкнулся с автомобилями и прицепами, а потом загорелся. Пожар был локализован после прибытия пожарных расчетов.

Разбился турбовинтовой самолет Beech King Air C90, рассчитанный на двух пилотов и до пяти пассажиров. Точное количество людей на борту неизвестно. Причины аварии не уточняются.

Национальный совет по безопасности на транспорте США проводит расследование. Эксперты займутся изучением обломков и анализом технических неисправностей, которые могли быть у аппарата. Рассматриваются следующие версии: технический сбой, ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия.